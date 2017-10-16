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НОВОСТИ | Общество



16.10.2017 11:09 Тульские десантники устроили призывникам «рекламу» ВДВ
София Гафарова

Уже 17 октября в 106 Тульскую воздушно-десантную дивизию придут служить 60 новобранцев

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Показательные выступления тульских десантников не дают усомниться в справедливости девиза ВДВ: «Нет задач невыполнимых». И, глядя на них, будущие защитники Отечества тоже хотят стать такими.

Закаленный характер, уверенность в себе, выносливость и мужественность - таким воспитывает парня служба в Вооруженных силах. А вот как, показали и рассказали ребятам на Дне призывника в войсковой части ВДВ: в каких казармах живут десантники, какую носят форму. Ознакомились парни и девчонки со средствами военной связи, поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, разными видами стрелкового оружия.

Перед каждым призывом в дивизии проводят День призывника, давая возможность посмотреть на службу в армии изнутри. Как рассказал заместитель командира 106 дивизии ВДВ Алексей Быков, «эффект виден, призывники идут с настроем, готовы выполнять свои обязанности по предназначению».

Уже 17 октября в 106 Тульскую воздушно-десантную дивизию придут служить 60 новобранцев. Всего в этом году в осенний призыв ряды вооруженных сил пополнят 1400 тульских парней.
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