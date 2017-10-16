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НОВОСТИ | Общество



16.10.2017 10:59 Благодаря активности туляков многие контейнерные площадки стали приличными
Полина Ермолаева

Благодаря активности туляков многие контейнерные площадки стали приличными

| фото |
Это не разовая акция! Управление по административно-техническому надзору администрации Тулы ежедневно совершает объезд контейнерных площадок, и в случае если обустройство не соответствует правилам или находится в ненадлежащем состоянии, юридическому лицу грозит приличный штраф – до 300 тысяч рублей.

Хороших мусорных площадок в Туле тоже хватает. К примеру, эта на улице Санаторной в Мясново. Требования к ним просты – твердое покрытие, трехстороннее ограждение, покрашенные аккуратные баки и наличие таблички с графиком вывоза отходов и с названием организации, которая обслуживает этот участок.

Как сообщила заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова, «любой житель может отправить СМС с текстом «мусор» на номер 3434. Данное обращение поступит в Единую дежурную диспетчерскую службу, а оттуда – в управляющую компанию и главное управление по территориальному округу. Это сделано, чтобы не допускать образование свалок на контейнерных площадках».

Администрация призывает граждан быть активнее, ведь важна чистота не только в собственном доме, но родном городе.













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