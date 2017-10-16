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16.10.2017 10:47 Прокуратуре Тульской области исполнилось 240 лет Виталий Моторин





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Зеленое сукно, печатная машинка, телефоны для правительственной связи и бесчисленные уголовные дела. Атрибуты прокурорского кабинета разных эпох на одном столе, за которым фотографии тех, кто возглавлял органы Тульской прокуратуры в разные годы. Среди прочих - снимок Бориса Васильевича Жижина. Его иначе как легендой не называют.



Полный кавалер Ордена красного Знамени, прошедший войну до самого Берлина, о своих подвигах рассказал главе региона Алексею Дюмину.



А губернатор к многочисленным наградам ветерана добавил медаль «За трудовую доблесть» и вручил ценные подарки. Прокуроры региона только за этот год пресекли более 105 тысяч нарушений законодательства. Об этом речь шла уже на торжественном собрании сотрудников действующих.



«Защита интересов государства и каждого гражданина – вот два основополагающих принципа для генерал-прокуроров дореволюционной России и для нас», - напомнил прокурор Тульской области Александр Козлов.



«Благодарю тех, кто выбрал непростую, но очень важную профессию, кто твёрдо решил работать для людей и защищать наше общество», - сказал губернатор Алексей Дюмин.



В истории Тульской прокуратуры много легендарных страниц, участие прокуроров в обороне Тулы - лишь одна из них. Среди возглавлявших это ведомство есть и те, кого своими личными друзьями считал сам Лев Толстой.



Рабочее место прокурора Тульской области 240 лет назад, когда это ведомство только образовалось, так, конечно же, еще не выглядело. Впрочем, история работы прокуратуры в этом музее прослеживается очень хорошо.Зеленое сукно, печатная машинка, телефоны для правительственной связи и бесчисленные уголовные дела. Атрибуты прокурорского кабинета разных эпох на одном столе, за которым фотографии тех, кто возглавлял органы Тульской прокуратуры в разные годы. Среди прочих - снимок Бориса Васильевича Жижина. Его иначе как легендой не называют.Полный кавалер Ордена красного Знамени, прошедший войну до самого Берлина, о своих подвигах рассказал главе региона Алексею Дюмину.А губернатор к многочисленным наградам ветерана добавил медаль «За трудовую доблесть» и вручил ценные подарки. Прокуроры региона только за этот год пресекли более 105 тысяч нарушений законодательства. Об этом речь шла уже на торжественном собрании сотрудников действующих.«Защита интересов государства и каждого гражданина – вот два основополагающих принципа для генерал-прокуроров дореволюционной России и для нас», - напомнил прокурор Тульской области Александр Козлов.«Благодарю тех, кто выбрал непростую, но очень важную профессию, кто твёрдо решил работать для людей и защищать наше общество», - сказал губернатор Алексей Дюмин.В истории Тульской прокуратуры много легендарных страниц, участие прокуроров в обороне Тулы - лишь одна из них. Среди возглавлявших это ведомство есть и те, кого своими личными друзьями считал сам Лев Толстой.





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