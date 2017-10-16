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НОВОСТИ | Общество



16.10.2017 10:47 Прокуратуре Тульской области исполнилось 240 лет
Виталий Моторин

Прокуратуре Тульской области исполнилось 240 лет

| фото |
Рабочее место прокурора Тульской области 240 лет назад, когда это ведомство только образовалось, так, конечно же, еще не выглядело. Впрочем, история работы прокуратуры в этом музее прослеживается очень хорошо.

Зеленое сукно, печатная машинка, телефоны для правительственной связи и бесчисленные уголовные дела. Атрибуты прокурорского кабинета разных эпох на одном столе, за которым фотографии тех, кто возглавлял органы Тульской прокуратуры в разные годы. Среди прочих - снимок Бориса Васильевича Жижина. Его иначе как легендой не называют.

Полный кавалер Ордена красного Знамени, прошедший войну до самого Берлина, о своих подвигах рассказал главе региона Алексею Дюмину.

А губернатор к многочисленным наградам ветерана добавил медаль «За трудовую доблесть» и вручил ценные подарки. Прокуроры региона только за этот год пресекли более 105 тысяч нарушений законодательства. Об этом речь шла уже на торжественном собрании сотрудников действующих.

«Защита интересов государства и каждого гражданина – вот два основополагающих принципа для генерал-прокуроров дореволюционной России и для нас», - напомнил прокурор Тульской области Александр Козлов.

«Благодарю тех, кто выбрал непростую, но очень важную профессию, кто твёрдо решил работать для людей и защищать наше общество», - сказал губернатор Алексей Дюмин.

В истории Тульской прокуратуры много легендарных страниц, участие прокуроров в обороне Тулы - лишь одна из них. Среди возглавлявших это ведомство есть и те, кого своими личными друзьями считал сам Лев Толстой.













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