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НОВОСТИ | Общество



13.10.2017 16:22 В Ясную Поляну приедет Нобелевский лауреат
"Вести-Тула"



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На родину Льва Толстого завтра приедет его большой поклонник, Нобелевский лауреат, перуанский прозаик Марио Варгас Льоса. Встреча с писателем состоится в Яснополянском ДК в 15 часов.

Накануне он был удостоен Юбилейной 15-ой литературной премией «Ясная Поляна», церемония награждения которой прошла в Москве в Бетховенском зале Большого театра. Кстати, автор не раз уже бывал на родине Толстого и признался, что эта премия для него особенно дорога.

«Я читал все его книги, переведенные на языки, которые я знаю. Они произвели на меня глубочайшее впечатление. Поражает его умение взять исторический материал и с помощью писательской фантазии превратить его в художественный текст, в произведение искусства», - говорит Марио Варгас Льоса.

Всего в этом году было заявлено 120 соискателей на премию в области литературы «Ясная Поляна». Одно из главных требований - следовать литературным и гуманистическим принципам хозяина усадьбы - Льва Толстого. Победа в номинации «События» уехала к нам в Тулу. Лауреатами премии стали Ирина Родчева и Татьяна Тихоненкова - кураторы детского литературного фестиваля «ЛитераТула».















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