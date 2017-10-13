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13.10.2017 16:03 Полицейские задержали туляка, скрывавшегося от правосудия 14 лет
"Вести-Тула"



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Туляк четырнадцать лет находился в федеральном розыске за убийство собутыльника. 32-летний мужчина все эти годы жил в соседней Калужской области и даже успел обзавестись семьёй. Преступление он совершил ещё в 2003 году в Узловском районе. В ходе распития спиртных напитков мужчина схватился за нож и зарезал своего знакомого.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…по горячим следам преступление было раскрыто, и подозреваемый в его совершении был задержан. После этого его поместили в психиатрический стационар для проведения психиатрической экспертизы, откуда злоумышленник сбежал и долгое время скрывался в Калужской области. там он завел семью, у него родились дети. Мужчина не мог устроиться на работу, так как находился в розыске. В конце концов он приехал в Тульскую область, чтобы навестить родственников и был задержан».














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