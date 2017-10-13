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13.10.2017 15:51 В Тульской области прошел турнир по специальной огневой подготовке "Вести-Тула"





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«Подобные соревнования позволяют моделировать реальные ситуации. – Говорит председатель совета Тульского регионального отделения федерации практической стрельбы России Руслан Коренев. – Турнир посвящен памяти наших погибших коллег. Очень важно не забывать о том, что они пожертвовали своими жизнями за нашу Родину. Кроме того, состязания позволяют продемонстрировать свое мастерство и обменяться опытом».



Турнир по специальной огневой подготовке, посвящённый памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, собрал участников из Калужской, Рязанской, Тульской областей, подразделения различных силовых ведомств. Команды соревновались в практической стрельбе из различных видов оружия.«Подобные соревнования позволяют моделировать реальные ситуации. – Говорит председатель совета Тульского регионального отделения федерации практической стрельбы России Руслан Коренев. – Турнир посвящен памяти наших погибших коллег. Очень важно не забывать о том, что они пожертвовали своими жизнями за нашу Родину. Кроме того, состязания позволяют продемонстрировать свое мастерство и обменяться опытом».











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