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НОВОСТИ | Общество



13.10.2017 12:38 В Ефремове смогли ликвидировать очередь в детсады
Кира Черьевская

В Ефремове смогли ликвидировать очередь в детсады

| фото |
Ликвидировать очередь в детские сады удалось всего лишь с помощью создания на базе действующих дошкольных учреждений двух дополнительных групп. Так, в детском садике №5 комбинированного вида помещение бывшего краеведческого музея переоборудовали под группу для малышей от года до трёх лет. Игровая комната, спальня, санузлы, раздевалка и даже новые развивающие игрушки будут в распоряжении 25 малышей уже на следующей неделе.

Как рассказала заведующая МКДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» города Ефремова Ирина Фатеева, «группа пустовала, сильно тёк потолок, не было канализации, унитазов. Нашему детскому саду было выделено 2,5 миллиона рублей. Сейчас довезут интерактивное оборудование, игрушки. Часть детей уже ходит, привыкает».

В детском садике «Орлёнок» ремонт ещё идёт и завершится до конца октября. В этих просторных помещениях разместятся ребята 5-6 лет. По словам заместителя председателя комитета по образованию Ефремова Владимира Кузнецова, «на детский сад №16 выделено 2,3 миллиона рублей. Удалось отремонтировать помещение, где будут находиться дети, закупить мебель, игрушки, интерактивное оборудование. Наш муниципалитет готов в дальнейшем участвовать в областных и федеральных программах».

Образовательные учреждения в Ефремове не первой свежести, что видно невооружённым взглядом. Большинству от 35 до 50 лет. И все они нуждаются в ремонте и благоустройстве. Помогает в решении этого вопроса участие в региональных программах. Это и «Развитие образования в Тульской области», и «Народный бюджет». И мало-помалу школы и детские сады преображаются. Помимо зданий постепенно меняют свой облик и уличные территории.
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