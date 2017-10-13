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НОВОСТИ | Общество



13.10.2017 12:25 Компания, уничтожившая плодородный слой в Тульской области, оштрафована
Вести-Тула

Компания, уничтожившая плодородный слой в Тульской области, оштрафована

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За вред, причинённый почвам Тульской области, нарушитель заплатит 30 миллионов рублей. Компания «АрдЭл» занимается добычей торфа в Ленинском районе в деревне Берники. При проведении проверки в 2015 году было выявлено нарушение земельного законодательства - в частности, уничтожение плодородного слоя.

Было выдано предписание, которое компания не выполнила, также неоднократно уклонялась от проверок. Материалы были переданы в мировой суд. На данный момент Арбитражный суд Тульской области вынес решение - предприятие «АрдЭл» заплатит крупный штраф, а также должно провести рекультивацию нарушенной части земли.

«Если они не устранят нарушение, то передадим материалы в Министерство природных ресурсов Тульской области, чтобы прекратить действие лицензии на добычу торфа. Материалы направятся и в Министерство имущественных и земельных отношений для принудительного изъятия земельного участка», - сообщил заместитель руководителя Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Виктор Фетисов.
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