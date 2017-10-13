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13.10.2017 11:34 Законодатели намерены прикрыть «трогательный» бизнес Полина Ермолаева





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Каково же было наше удивление, когда все животные в трогательной зоне потянулись к рукам без всякого принуждения. Может быть, зоопарк зоопарку рознь? По словам директора трогательного зоопарка Игоря Скворцова, «мы состоим на учёте в городской ветеринарной службе, у нас есть ветеринарной удостоверение Комитета ветеринарии, все животные с паспортами, привиты».



Сами законодатели категоричны, пожалуй, только относительно передвижных дельфинариев, а формулировка в части контактных зоопарков дает понять, что запрет на них накладывать не собираются, но хотят ужесточить требования и контроль. «Мы считаем, что они должны перейти в форму лицензированных зоопарков и сделать обязательную возможность для животного уйти от контакта с человеком, если животное этого не хочет», - говорит заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.



Общение человека и животного несомненно полезно, с этим никто не спорит. Важна его форма. Ведь контакт может быть и просто визуальным. И заниматься организацией этого процесса должны непременно специалисты, которые точно знают, как не навредить живому существу. «Во-первых, под наблюдением, а во-вторых – не контакт ради контакта, а обязательно с просветительской ролью», - считает директор Тульского экзотариума Татьяна Моисеева.



Тульский экзотариум славится своими занятиями с детьми. Начиная с полутора лет и до старшеклассников, они проводят экскурсии в удивительный мир животных, где в момент объяснения, к примеру, почему у шиншиллы такой плотный мех, им позволяют потрогать ее шкурку одним пальчиком, но не более того.



По словам председателя общественной организации защиты животных «Май» Марины Ковсман, «когда человек держит в руках животное, он становится добрее, но должно быть животному комфортно. Если человек становится добрее, а животное умирает в конвульсиях, то это неправильный контактный зоопарк».



В Туле есть примеры и совестливых, и абсолютно кошмарных в своем роде трогательных зоопарков. Нам повезло. Но мы знаем и иные примеры. Потому закон ожидаем! Чтобы тем, у кого выражаясь на животном языке «рыльце в пушку» - их «трогательный» бизнес был прикрыт раз и навсегда.



Не умилиться от чудесного пятачка напротив или мохнатого комочка в твоих руках невозможно. Эта та самая сторона медали, которая отвечает за эмоциональный фон, но есть и другая - оборотная, вызывающая отторжение подобной, насильственной формы общения с беззащитными очаровашками.«Для них объятия могут быть совсем не приятны. Спрятаться не могут, переживают постоянный стресс», - говорит ветврач Елена Баранова.Каково же было наше удивление, когда все животные в трогательной зоне потянулись к рукам без всякого принуждения. Может быть, зоопарк зоопарку рознь? По словам директора трогательного зоопарка Игоря Скворцова, «мы состоим на учёте в городской ветеринарной службе, у нас есть ветеринарной удостоверение Комитета ветеринарии, все животные с паспортами, привиты».Сами законодатели категоричны, пожалуй, только относительно передвижных дельфинариев, а формулировка в части контактных зоопарков дает понять, что запрет на них накладывать не собираются, но хотят ужесточить требования и контроль. «Мы считаем, что они должны перейти в форму лицензированных зоопарков и сделать обязательную возможность для животного уйти от контакта с человеком, если животное этого не хочет», - говорит заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.Общение человека и животного несомненно полезно, с этим никто не спорит. Важна его форма. Ведь контакт может быть и просто визуальным. И заниматься организацией этого процесса должны непременно специалисты, которые точно знают, как не навредить живому существу. «Во-первых, под наблюдением, а во-вторых – не контакт ради контакта, а обязательно с просветительской ролью», - считает директор Тульского экзотариума Татьяна Моисеева.Тульский экзотариум славится своими занятиями с детьми. Начиная с полутора лет и до старшеклассников, они проводят экскурсии в удивительный мир животных, где в момент объяснения, к примеру, почему у шиншиллы такой плотный мех, им позволяют потрогать ее шкурку одним пальчиком, но не более того.По словам председателя общественной организации защиты животных «Май» Марины Ковсман, «когда человек держит в руках животное, он становится добрее, но должно быть животному комфортно. Если человек становится добрее, а животное умирает в конвульсиях, то это неправильный контактный зоопарк».В Туле есть примеры и совестливых, и абсолютно кошмарных в своем роде трогательных зоопарков. Нам повезло. Но мы знаем и иные примеры. Потому закон ожидаем! Чтобы тем, у кого выражаясь на животном языке «рыльце в пушку» - их «трогательный» бизнес был прикрыт раз и навсегда.





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