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13.10.2017 11:01 Участники турнира «Тульский Токарев» устроили в Новомосковске интеллектуальную «перестрелку» Мария Кузнецова





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Игра динамичная, такой формат для ребят новый, хотя команды тщательно готовились, зная тему турнира - история России в целом и малой родины в частности. Говорят, узнали много нового. «Я узнала, что председатель Временного правительства был туляком. Раньше мне это было неизвестно», - рассказала капитан команды «Клио» Юлия Сафронова.



В интеллектуальной «перестрелке» сошлись 12 команд из шести районов. По словам председателя комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольги Зайцевой, «этот день мы запомним, потому что турнир вышел из границ областного центра и начал тур по городам региона».



Чей поединок открыл Куликовскую битву? На гербах каких городов изображены растения? Какие федеральные трассы проходят через Тульскую область? Вопросы были самые разные. По словам председателя Молодежного парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилова, «каждый из ребят знает правильный ответ, но, как зачастую говорят, забыл его. Узнав правильный ответ от ведущего, мы понимаем, насколько всё очевидно».



Первое место - у чисто мужской команды из Богородицка «Знатоки истории». Признаются - было нелегко. У ребят есть два месяца, чтоб углубить свои знания по истории Тульского края. В рамках турнира «Тульский Токарев» до конца ноября пройдет шесть игр. Новомосковск открыл серию, а дальше будут Алексин, Ефремов, Плавск, Суворов и Тула. Лучшие соберутся на форуме «Тульский Токарев» в декабре. Тогда мы узнаем, кто самый меткий стрелок на интеллектуальном поле.



Стрелять - так стрелять! «Тульский Токарев» - игра не только на знания, но и на скорость - отвечать нужно быстро. Тот, кто ответил, то есть выстрелил правильно - удаляет из игры одного соперника.Игра динамичная, такой формат для ребят новый, хотя команды тщательно готовились, зная тему турнира - история России в целом и малой родины в частности. Говорят, узнали много нового. «Я узнала, что председатель Временного правительства был туляком. Раньше мне это было неизвестно», - рассказала капитан команды «Клио» Юлия Сафронова.В интеллектуальной «перестрелке» сошлись 12 команд из шести районов. По словам председателя комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольги Зайцевой, «этот день мы запомним, потому что турнир вышел из границ областного центра и начал тур по городам региона».Чей поединок открыл Куликовскую битву? На гербах каких городов изображены растения? Какие федеральные трассы проходят через Тульскую область? Вопросы были самые разные. По словам председателя Молодежного парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилова, «каждый из ребят знает правильный ответ, но, как зачастую говорят, забыл его. Узнав правильный ответ от ведущего, мы понимаем, насколько всё очевидно».Первое место - у чисто мужской команды из Богородицка «Знатоки истории». Признаются - было нелегко. У ребят есть два месяца, чтоб углубить свои знания по истории Тульского края. В рамках турнира «Тульский Токарев» до конца ноября пройдет шесть игр. Новомосковск открыл серию, а дальше будут Алексин, Ефремов, Плавск, Суворов и Тула. Лучшие соберутся на форуме «Тульский Токарев» в декабре. Тогда мы узнаем, кто самый меткий стрелок на интеллектуальном поле.





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