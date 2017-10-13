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13.10.2017 10:35 Хороший урожай не сдержал рост цен на овощи и фрукты София Гафарова





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Из местного вне конкуренции сейчас лук, чеснок, капуста, свекла, морковь и, безусловно, картофель. Берут и за цену - все же дешевле привозного рублей на 5-10, да и по качеству доверия к местному больше. Продавец Вера Земскова говорит, в этом году сочной и сладкой в тульских хозяйствах уродилась морковка, хорош лучок и тыквы. Только цены поднялись.



Никогда такой дорогой не была капуста, сейчас 20 рублей за кило, в прошлом году была по 15. Вырос в цене и второй хлеб. По словам Земсковой, «в прошлом году продажная цена картошки была 15 рублей, в этом году – 20. Всегда картошку брали мешками, а в этом году по килограмму, по пять штук».



Со слов продавцов, больше всех поднялись в цене короли пирогов - яблоки, почти на треть. Причина - неурожай этого года в садах частников. Разброс по стоимости от 80 до 120 рублей. Разная цена даже у одного сорта. «У нас в Липецке продаём рублей на 10 дешевле», - рассказала продавец Татьяна Василенко.



Кстати, дубенские яблоки на рынке оказались доступнее липецких, пусть и беднее по ассортименту. Здесь срабатывает извечный принцип торговли - конкуренция. Розничные цены товаров находятся и в прямой зависимости от стоимости, устанавливаемой поставщиками продуктов из других регионов. А спрос - от содержания кошелька покупателя.



В чем выигрывает покупатель в этом году, так это в том, что из-за задержавшегося осеннего тепла вплоть до ноября есть возможность питаться свежими натуральными продуктами с рынка. Например, грунтовыми помидорами за четыре дня до Покрова.



В этом году лето запоздало и в садах и на полях региона урожай собирали до середины октября. И, казалось бы, рынки должны быть завалены местной продукцией. Но как видим, ожидания не оправдались. Треть товара - уже привычно прописавшиеся на прилавках фрукты-овощи из зарубежья. Еще треть - товар хоть и отечественный, но соседский. «Астрахань, Ростов, Новгород, Краснодар. Тульские только огурчики», - рассказывает продавец.Из местного вне конкуренции сейчас лук, чеснок, капуста, свекла, морковь и, безусловно, картофель. Берут и за цену - все же дешевле привозного рублей на 5-10, да и по качеству доверия к местному больше. Продавец Вера Земскова говорит, в этом году сочной и сладкой в тульских хозяйствах уродилась морковка, хорош лучок и тыквы. Только цены поднялись.Никогда такой дорогой не была капуста, сейчас 20 рублей за кило, в прошлом году была по 15. Вырос в цене и второй хлеб. По словам Земсковой, «в прошлом году продажная цена картошки была 15 рублей, в этом году – 20. Всегда картошку брали мешками, а в этом году по килограмму, по пять штук».Со слов продавцов, больше всех поднялись в цене короли пирогов - яблоки, почти на треть. Причина - неурожай этого года в садах частников. Разброс по стоимости от 80 до 120 рублей. Разная цена даже у одного сорта. «У нас в Липецке продаём рублей на 10 дешевле», - рассказала продавец Татьяна Василенко.Кстати, дубенские яблоки на рынке оказались доступнее липецких, пусть и беднее по ассортименту. Здесь срабатывает извечный принцип торговли - конкуренция. Розничные цены товаров находятся и в прямой зависимости от стоимости, устанавливаемой поставщиками продуктов из других регионов. А спрос - от содержания кошелька покупателя.В чем выигрывает покупатель в этом году, так это в том, что из-за задержавшегося осеннего тепла вплоть до ноября есть возможность питаться свежими натуральными продуктами с рынка. Например, грунтовыми помидорами за четыре дня до Покрова.





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