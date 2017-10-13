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13.10.2017 10:19 В Туле в жилом доме дореволюционной постройки начали обваливаться потолки Виталий Моторин





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То, что этот дом старый, понятно сразу, вопрос в том – насколько? Сложенные из кирпичей своды говорят нам о том, что построен он до 1930-х годов. Третий этаж этой постройки недавно отпраздновал вековой юбилей, а первые два датированы и вовсе 1893 годом.



Дореволюционные документы на здание не сохранились, зато сквозные щели в перекрытиях видны прекрасно. Мест, куда действительно страшно заходить, мы видели не так уж и много, но в этот подвал спуститься не решились. В интерьерах местных квартир модный тренд - распорки между полом и потолком.



«Когда у нас рухнул туалет, мне сказали, что ничего трогать не будут, потому что дом аварийный», - рассказала житель дома Юлия Ржепик.



Полномочия управляющих компаний в таких домах и вправду ограничены, но бездействовать, собирая с людей деньги, они все же не должны. Как сообщил начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «в домах, которые официально не признаны аварийными, нельзя проводить ремонтные работы. Все действия управляющей компании должны ограничиваться обеспечением безопасных условий проживания. Лицензионные требования управляющей компанией в этой части не выполнены, руководитель приглашён на протокол».



И более того - официально аварийным этот дом ещё не признан. По словам заместителя главы территориального управления по Советскому округу администрации Тулы Сергея Сорокина, «для признания дома аварийным нам надо провести сбор технической документации, что займёт полгода».



Ну а сколько времени уйдёт, чтобы расселить людей из этой развалюхи, сказать пока не может никто.



Слово «разваливается» применительно к дому 25 по улице Бундурина - вовсе не форма речи. Подойти к любому из его углов и вытащить из кладки пару кирпичей можно без труда.То, что этот дом старый, понятно сразу, вопрос в том – насколько? Сложенные из кирпичей своды говорят нам о том, что построен он до 1930-х годов. Третий этаж этой постройки недавно отпраздновал вековой юбилей, а первые два датированы и вовсе 1893 годом.Дореволюционные документы на здание не сохранились, зато сквозные щели в перекрытиях видны прекрасно. Мест, куда действительно страшно заходить, мы видели не так уж и много, но в этот подвал спуститься не решились. В интерьерах местных квартир модный тренд - распорки между полом и потолком.«Когда у нас рухнул туалет, мне сказали, что ничего трогать не будут, потому что дом аварийный», - рассказала житель дома Юлия Ржепик.Полномочия управляющих компаний в таких домах и вправду ограничены, но бездействовать, собирая с людей деньги, они все же не должны. Как сообщил начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «в домах, которые официально не признаны аварийными, нельзя проводить ремонтные работы. Все действия управляющей компании должны ограничиваться обеспечением безопасных условий проживания. Лицензионные требования управляющей компанией в этой части не выполнены, руководитель приглашён на протокол».И более того - официально аварийным этот дом ещё не признан. По словам заместителя главы территориального управления по Советскому округу администрации Тулы Сергея Сорокина, «для признания дома аварийным нам надо провести сбор технической документации, что займёт полгода».Ну а сколько времени уйдёт, чтобы расселить людей из этой развалюхи, сказать пока не может никто.







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