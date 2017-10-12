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12.10.2017 18:55 На улице Металлистов всерьёз занялись сетями Вести-Тула





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Четыре дома на Металлистов ещё жилые. №19 капитально отремонтирован и не признан аварийным. И, скорее всего, он так и останется жилым. Как нас заверили, все проводимые работы не отражаются на жизни проживающих на улице людей. Разве что мешает шум и строительная грязь.



На объекте работают и археологи. В местах разрытий хорошо видны камни мостовой, которую относят к началу ХХ века. Возможно, её фрагменты сохранят на Металлистов как исторически ценный объект культурного наследия. Сейчас основная задача - решить вопрос с сетями.



Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «одна из проблем в том, что уровень проезжей части выше уровня тротуара. Организуем водоотведение с подземной ливнёвкой. Будет переложен газопровод, который обеспечит газо- и теплоснабжение объектов».



На будущей пешеходной зоне улицы Металлистов полным ходом ведутся работы по ремонту коммунальных сетей. Сотрудники «Тулгорсвета» и «Тулгорэлектротранса» демонтируют сети и кабели на опорах, ведь согласно концепции все наружные провода будут убраны в кабель-каналы. Это визуально откроет исторические здания и в будущем существенно облегчит проведение при необходимости ремонта сетей. Таких кабель-каналов будет 36.Четыре дома на Металлистов ещё жилые. №19 капитально отремонтирован и не признан аварийным. И, скорее всего, он так и останется жилым. Как нас заверили, все проводимые работы не отражаются на жизни проживающих на улице людей. Разве что мешает шум и строительная грязь.На объекте работают и археологи. В местах разрытий хорошо видны камни мостовой, которую относят к началу ХХ века. Возможно, её фрагменты сохранят на Металлистов как исторически ценный объект культурного наследия. Сейчас основная задача - решить вопрос с сетями.Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «одна из проблем в том, что уровень проезжей части выше уровня тротуара. Организуем водоотведение с подземной ливнёвкой. Будет переложен газопровод, который обеспечит газо- и теплоснабжение объектов».





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