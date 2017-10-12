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12.10.2017 18:40 Тульская область стала примером по работе с общественностью при благоустройстве Вести-Тула





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В Богородицке и Ефремове приведут в порядок парки. Финансирование проекта составляет более полумиллиарда рублей из бюджетов всех уровней. По срокам сегодня отстают Алексин и Белёв, но, по заверениям глав муниципалитетов, к ноябрю работы будут выполнены. Что важно, приёмку должны проводить только с участием общественности.



«Проблемные вопросы, которые могут возникать при приёмке, должны оперативно решаться с учётом мнения жителей. Нужно привлекать общественные комиссии, созданные при каждом муниципальном образовании. Эти комиссии не только формируют планы на будущее, но и непосредственно участвуют в контроле качества работ», - напомнил губернатор Алексей Дюмин.



Тульская область стала примером по работе с общественностью в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня в нем участвуют девять муниципалитетов региона, где будут благоустроены больше 200 объектов. Львиная доля из них - дворовые территории.В Богородицке и Ефремове приведут в порядок парки. Финансирование проекта составляет более полумиллиарда рублей из бюджетов всех уровней. По срокам сегодня отстают Алексин и Белёв, но, по заверениям глав муниципалитетов, к ноябрю работы будут выполнены. Что важно, приёмку должны проводить только с участием общественности.«Проблемные вопросы, которые могут возникать при приёмке, должны оперативно решаться с учётом мнения жителей. Нужно привлекать общественные комиссии, созданные при каждом муниципальном образовании. Эти комиссии не только формируют планы на будущее, но и непосредственно участвуют в контроле качества работ», - напомнил губернатор Алексей Дюмин.





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