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12.10.2017 17:13 Гимн XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов сочинил уроженец Тулы Вести-Тула





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Аранжировку и ремикс специально для фестивального флешмоба создал шведский музыкальный продюсер, двукратный обладатель премии «Грэмми» RedOne. На фестивале гимн будет исполнен на русском и английском языках.



Сегодня же в Туле стартовала акция «Встречаем ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи». В ходе ее проведения пройдут мастер-классы по изготовлению голубей - символа фестиваля. Все участники акции напишут свои пожелания в адрес Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые будут переданы членам Тульской делегации, отправляющейся сегодня вечером на фестиваль в Сочи.



Состоялась официальная премьера гимна XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Москве и Сочи. Гимн сочинил и исполнил российский музыкант и актер, уроженец Тулы Алексей Воробьёв.Аранжировку и ремикс специально для фестивального флешмоба создал шведский музыкальный продюсер, двукратный обладатель премии «Грэмми» RedOne. На фестивале гимн будет исполнен на русском и английском языках.Сегодня же в Туле стартовала акция «Встречаем ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи». В ходе ее проведения пройдут мастер-классы по изготовлению голубей - символа фестиваля. Все участники акции напишут свои пожелания в адрес Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые будут переданы членам Тульской делегации, отправляющейся сегодня вечером на фестиваль в Сочи.

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