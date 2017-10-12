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12.10.2017 16:44 Тульская транспортная прокуратура выявила сайты «зацеперов» Вести-Тула





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Установлено, что на четырёх интернет-сайтах размещалась информация о так называемых «зацеперах» с подробным описанием способов передвижения железнодорожным транспортам на местах, не приспособленных для проезда пассажиров, создающих угрозу их жизни и здоровью. По результатам проверки четыре заявления были направлены в суд.



Тульская транспортная прокуратура провела интернет-мониторинг с целью выявления ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.Установлено, что на четырёх интернет-сайтах размещалась информация о так называемых «зацеперах» с подробным описанием способов передвижения железнодорожным транспортам на местах, не приспособленных для проезда пассажиров, создающих угрозу их жизни и здоровью. По результатам проверки четыре заявления были направлены в суд.

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