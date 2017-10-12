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12.10.2017 16:07 В Туле стартовал российско-итальянский бизнес-форум Вести-Тула





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«Италия для России – один из основных важных экономических партнёров, - отметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов. - Несмотря на происходящие перипетии, товарооборот увеличивается. В этом году он увеличился более, чем на треть. Мне и моим коллегам хотелось бы, чтобы наши бизнесмены, производители заняли своё достойное место в секторе российско-итальянских экономических отношений».



В Туле открылся II Российско-итальянский форум малого и среднего предпринимательства. В нём принимают участие представители бизнеса из Мордовии, Орловской, Калининградской и других областей, занимающиеся проектированием заводов, сельским хозяйством, производители обуви, сувенирной продукции и другие.«Италия для России – один из основных важных экономических партнёров, - отметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов. - Несмотря на происходящие перипетии, товарооборот увеличивается. В этом году он увеличился более, чем на треть. Мне и моим коллегам хотелось бы, чтобы наши бизнесмены, производители заняли своё достойное место в секторе российско-итальянских экономических отношений».





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