|
|
|
|12.10.2017 16:07 В Туле стартовал российско-итальянский бизнес-форум
|Вести-Тула
В Туле открылся II Российско-итальянский форум малого и среднего предпринимательства. В нём принимают участие представители бизнеса из Мордовии, Орловской, Калининградской и других областей, занимающиеся проектированием заводов, сельским хозяйством, производители обуви, сувенирной продукции и другие.
«Италия для России – один из основных важных экономических партнёров, - отметил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов. - Несмотря на происходящие перипетии, товарооборот увеличивается. В этом году он увеличился более, чем на треть. Мне и моим коллегам хотелось бы, чтобы наши бизнесмены, производители заняли своё достойное место в секторе российско-итальянских экономических отношений».
|
|