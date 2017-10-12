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12.10.2017 15:48 На территории 51 полка открылся храм в честь Дмитрия Донского Вести-Тула





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На службе присутствовал и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Напомним, что закладной крест на месте строительства был установлен в январе 2017 года, строительство велось по благословению старца схиархимандрита Илия, личного духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он сегодня также присутствовал на открытии.



До этого в полку была молельная комната. И вот спустя десять месяцев храм распахнул свои двери для военнослужащих и всех желающих. Для гражданских организован отдельный вход. Здесь будут проходить все традиционные церковные мероприятия, в том числе крещение и венчание. Отец Дионисий назначен помощником командира по работе с верующими военнослужащими.



За помощь в строительстве полкового храма в честь Дмитрия Донского митрополит Тульский и Ефремовский Алексий вручил благодарности и церковные знаки отличия меценатам, представителям крупных компаний региона. Всем тем, без чьего участия не удалось бы возвести святыню за такие рекордные сроки.



Сегодня на территории 51-го полка Гвардейской воздушно-десантной дивизии открылся полковой храм в честь небесного покровителя Святого благоверного князя Дмитрия Донского. Первую службу и церемонию освещения провёл митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. В своей проповеди он упомянул о жизни и подвигах Дмитрия Донского и указал на символичность названия храма.На службе присутствовал и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Напомним, что закладной крест на месте строительства был установлен в январе 2017 года, строительство велось по благословению старца схиархимандрита Илия, личного духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он сегодня также присутствовал на открытии.До этого в полку была молельная комната. И вот спустя десять месяцев храм распахнул свои двери для военнослужащих и всех желающих. Для гражданских организован отдельный вход. Здесь будут проходить все традиционные церковные мероприятия, в том числе крещение и венчание. Отец Дионисий назначен помощником командира по работе с верующими военнослужащими.За помощь в строительстве полкового храма в честь Дмитрия Донского митрополит Тульский и Ефремовский Алексий вручил благодарности и церковные знаки отличия меценатам, представителям крупных компаний региона. Всем тем, без чьего участия не удалось бы возвести святыню за такие рекордные сроки.





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