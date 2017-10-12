Матвей:
Путь к жизни
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



12.10.2017 15:48 На территории 51 полка открылся храм в честь Дмитрия Донского
Вести-Тула

На территории 51 полка открылся храм в честь Дмитрия Донского

| фото |
Сегодня на территории 51-го полка Гвардейской воздушно-десантной дивизии открылся полковой храм в честь небесного покровителя Святого благоверного князя Дмитрия Донского. Первую службу и церемонию освещения провёл митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. В своей проповеди он упомянул о жизни и подвигах Дмитрия Донского и указал на символичность названия храма.

На службе присутствовал и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Напомним, что закладной крест на месте строительства был установлен в январе 2017 года, строительство велось по благословению старца схиархимандрита Илия, личного духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он сегодня также присутствовал на открытии.

До этого в полку была молельная комната. И вот спустя десять месяцев храм распахнул свои двери для военнослужащих и всех желающих. Для гражданских организован отдельный вход. Здесь будут проходить все традиционные церковные мероприятия, в том числе крещение и венчание. Отец Дионисий назначен помощником командира по работе с верующими военнослужащими.

За помощь в строительстве полкового храма в честь Дмитрия Донского митрополит Тульский и Ефремовский Алексий вручил благодарности и церковные знаки отличия меценатам, представителям крупных компаний региона. Всем тем, без чьего участия не удалось бы возвести святыню за такие рекордные сроки.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.