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НОВОСТИ | Общество



12.10.2017 13:37 Тулякам рассказали о том, где обитают редкие виды журавлей
"Вести-Тула"



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В мире насчитывается всего пятнадцать видов журавлей. Одиннадцать из них находятся под угрозой исчезновения. В России обитает семь видов. Два из них - белые: стерх (в природе осталось всего 4 тысячи), и японский журавль (их ещё меньше - две тысячи особей).

В Тулу приехали учёные из Окского заповедника, который занимается сохранением генофонда редких журавлей, путём содержания, племенного разведения в искусственных условиях, выращивания новых поколений для выпуска в угасающие природные популяции.

Сейчас в питомнике 70 журавлей, 10 из которых птенцы и 60 взрослых особей. В музее «Тульские древности» специалисты провели интерактивное занятие и рассказали об особенностях этих удивительных пернатых и о своей работе по разведению, также о том, как люди могут помочь этим птицам. Весной пары журавлей гнездятся, откладывают яйца. В год - всего по два яйца.
















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