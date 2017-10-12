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12.10.2017 13:37 Тулякам рассказали о том, где обитают редкие виды журавлей "Вести-Тула"





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В Тулу приехали учёные из Окского заповедника, который занимается сохранением генофонда редких журавлей, путём содержания, племенного разведения в искусственных условиях, выращивания новых поколений для выпуска в угасающие природные популяции.



Сейчас в питомнике 70 журавлей, 10 из которых птенцы и 60 взрослых особей. В музее «Тульские древности» специалисты провели интерактивное занятие и рассказали об особенностях этих удивительных пернатых и о своей работе по разведению, также о том, как люди могут помочь этим птицам. Весной пары журавлей гнездятся, откладывают яйца. В год - всего по два яйца.





В мире насчитывается всего пятнадцать видов журавлей. Одиннадцать из них находятся под угрозой исчезновения. В России обитает семь видов. Два из них - белые: стерх (в природе осталось всего 4 тысячи), и японский журавль (их ещё меньше - две тысячи особей).В Тулу приехали учёные из Окского заповедника, который занимается сохранением генофонда редких журавлей, путём содержания, племенного разведения в искусственных условиях, выращивания новых поколений для выпуска в угасающие природные популяции.Сейчас в питомнике 70 журавлей, 10 из которых птенцы и 60 взрослых особей. В музее «Тульские древности» специалисты провели интерактивное занятие и рассказали об особенностях этих удивительных пернатых и о своей работе по разведению, также о том, как люди могут помочь этим птицам. Весной пары журавлей гнездятся, откладывают яйца. В год - всего по два яйца.









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