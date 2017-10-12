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12.10.2017 13:27 В Туле состоится премьерный показ комедии «Голодранцы и аристократы» "Вести-Тула"





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Молодой маркиз Эуженио без памяти влюблен в балерину Джемму. Родители-аристократы не дают согласия сыну на этот брак, тогда жених просит сыграть роль его родственников своих знакомых, отнюдь не аристократов. С южным темпераментом они бросаются выполнять задуманное.



А что из этого получится, зрители узнают уже сегодня во время премьеры, в которой задействован по-настоящему звездный состав актеров Тульского академического театра драмы.



«Какая бы ни была страна, будь то Россия или Италия, люди всегда остаются людьми, и их желание быть счастливыми никуда не девается. Даже у людей, оказавшихся на самом дне, есть шанс на то, чтобы изменить свою жизнь к лучшему», - говорит режиссер Дмитрий Краснов.

В Тульском академическом театре драмы премьера. Режиссер Дмитрий Краснов приглашает зрителей отправиться в Италию. Именно там происходит действие комедии Эдуардо Скарпетты «Голодранцы и аристократы».Молодой маркиз Эуженио без памяти влюблен в балерину Джемму. Родители-аристократы не дают согласия сыну на этот брак, тогда жених просит сыграть роль его родственников своих знакомых, отнюдь не аристократов. С южным темпераментом они бросаются выполнять задуманное.А что из этого получится, зрители узнают уже сегодня во время премьеры, в которой задействован по-настоящему звездный состав актеров Тульского академического театра драмы.«Какая бы ни была страна, будь то Россия или Италия, люди всегда остаются людьми, и их желание быть счастливыми никуда не девается. Даже у людей, оказавшихся на самом дне, есть шанс на то, чтобы изменить свою жизнь к лучшему», - говорит режиссер Дмитрий Краснов.









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