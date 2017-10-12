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НОВОСТИ | Общество



12.10.2017 13:08 Тульские аграрии собрали рекордный урожай
"Вести-Тула"



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Рекордное количество урожая собрано в этом году в Тульской области. Несмотря на сложные погодные условия, только зерновых культур собрано около двух миллионов тон и это максимальное количество за последние тридцать лет.

В связи с этим значительно изменится и ценовая политика в пользу покупателей. Ожидается, что самым существенным снижением цен отличится гречка. Однако, снижение цен практически не коснется овощных товаров, это будет зависеть от налаживания экспорта и импорта продукции.

Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства Тульской области Андрей Жаворонков, «…в регионе только есть только один мощный тепличный комбинат, выращивающий томаты. Поэтому цена на помидоры будет зависеть от того, какой объем импортной продукции поступит на прилавки магазинов».
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