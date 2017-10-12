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НОВОСТИ | Общество



12.10.2017 22:52  «Ростелеком» проводит акцию по корпоративной мобильной связи в ЦФО
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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«Ростелеком» объявил о проведении в Центральном федеральном округе акции для абонентов корпоративной мобильной связи. В рамках специального предложения клиенты компании в Тульском регионе могут подключить для своих сотрудников промо-тариф: 500 минут исходящих вызовов, 500 SMS и 4 Гб интернет-траффика всего за 200 руб. в месяц.

Как и в других тарифах, любые звонки на мобильные и стационарные телефоны внутри сети «Ростелекома» остаются бесплатными. Воспользоваться специальным предложением можно до 30 ноября 2017 года.

Как рассказала директор департамента планирования и маркетинга макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком Елена Любина, «…этой акцией мы делаем очередной шаг навстречу корпоративным клиентам, которые выбирают каналы связи и сервисы для бизнеса от «Ростелекома». Мы рады, что все больше заказчиков начинают вести с нами диалог. Многие делятся мыслями и идеями, помогая создавать новые решения и пакетные предложения, востребованные рынком. Так родилась и эта акция, по условиям которой за низкую абонентскую плату клиенты могут полноценно пользоваться целым пакетом качественных мобильных услуг для бизнеса».

Для подключения специального предложения любой желающий может оставить заявку на сайте moscow.rt/b2b или позвонить по единому бесплатному телефонному номеру 8-800-200-30-00.

Оператор запустил сервис мобильной связи для бизнеса на территории России в ноябре 2016 года. По актуальным данным компании за десять месяцев к услуге MVNO подключились свыше 150 тыс. корпоративных пользователей.
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