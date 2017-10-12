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|12.10.2017 12:40 У туляков еще есть шанс увидеть шоу «Баронеты»
|Светлана Ковалькова, Кира Черьевская
В Туле настоящий карнавал под куполом цирка. Роскошные костюмы, постоянно меняющиеся декорации, яркое светомузыкальное оформление. «Баронеты» уже сорвали овации зрителей.
Каждый спектакль, а именно так можно назвать трёхчасовое шоу, от которого невозможно оторвать взгляда, проходит под несмолкаемые аплодисменты. Затихает зал лишь с замиранием сердца и затаив дыхание когда артисты в воздухе выполняют трюки без страховки.
Удивляет зрителей и разнообразие животных. В «Баронетах» задействовано более ста дрессированных подопечных. Есть даже волки, тигры, пантеры и лигры. Хищники учувствуют в уникальном аттракционе дрессировщиков Андрея и Натальи Широкаловых. Наталья - Заслуженная артистка России, а Андрей в прошлом году стал обладателем международной премии в области циркового искусства «Master-2016». Интересно, что девять лет назад именно на арене тульского цирка прошёл их первый дебют.
Силовая пара Геворга и Андраника Вардонянов демонстрирует огромные возможности человеческого тела. Они являются победителями и призёрами всевозможных цирковых шоу и фестивалей.
Тула надолго запомнит шоу Гии Эрадзе. Посмотрев представление, в финале артистов неизменно приветствуют стоя. Гастроли титулованной труппы расписаны на три года вперёд. «Баронеты» в Туле пробудут только до 15 октября. Поэтому ещё есть немного времени, чтобы окунуться в мир сказок и фантазий.
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