Отцы и дети:
Отравление метанолом
Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



12.10.2017 12:23 Туляки стали «заложниками» стройки
"Вести-Тула"



| фото |
Именно вот эта дорога стала яблоком раздора между жителями жилого комплекса «Парус» и застройщиком. По ней можно было беспрепятственно проехать с улицы Бондаренко на Кирова, не создавая пробок во дворах.

Теперь путь закрыт. А это значит, что сквозного проезда больше нет. Заезд со стороны Бондаренко - он же и выезд. Получается замкнутый круг. Две недели машины в прямом смысле как парусники лавируют между другим транспортом. К тому же проезды подобны серпантину, извилистые и узкие. В центре комплекса - детский сад.

Нетрудно догадаться, что здесь творится в час-пик. «Утром и вечером здесь две машины не разъезжаются. Дорога с поворотами. На выезде стоит мусорный бак из-за которого ничего не видно», - возмущается местный житель Александр Гряков.

Как следствие - дорога около домов, и без того не новая, сильнее покоробилась, а где и развалилась. Жители не знают куда жаловаться. Уже традиционно переговорщиком между спорящими сторонами выступила съемочная группа тульских «Вестей». Руководитель фирмы-застройщика заверил, что дорога к улице Кирова была временной и была включена в зону благоустройства. И когда пришло время навести порядок на территории для сдачи дома, дорогу закрыли. Но ее вернут, сместив на 10 метров в сторону уже в ближайшее время.

Теперь жителям остается ждать ремонта придомовой дороги. Хотя, справедливости ради, полностью транспортную проблему это не решит - узкие извилистые дороги никуда не денутся.

















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.