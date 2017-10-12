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12.10.2017 12:23 Туляки стали «заложниками» стройки "Вести-Тула"





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Теперь путь закрыт. А это значит, что сквозного проезда больше нет. Заезд со стороны Бондаренко - он же и выезд. Получается замкнутый круг. Две недели машины в прямом смысле как парусники лавируют между другим транспортом. К тому же проезды подобны серпантину, извилистые и узкие. В центре комплекса - детский сад.



Нетрудно догадаться, что здесь творится в час-пик. «Утром и вечером здесь две машины не разъезжаются. Дорога с поворотами. На выезде стоит мусорный бак из-за которого ничего не видно», - возмущается местный житель Александр Гряков.



Как следствие - дорога около домов, и без того не новая, сильнее покоробилась, а где и развалилась. Жители не знают куда жаловаться. Уже традиционно переговорщиком между спорящими сторонами выступила съемочная группа тульских «Вестей». Руководитель фирмы-застройщика заверил, что дорога к улице Кирова была временной и была включена в зону благоустройства. И когда пришло время навести порядок на территории для сдачи дома, дорогу закрыли. Но ее вернут, сместив на 10 метров в сторону уже в ближайшее время.



Теперь жителям остается ждать ремонта придомовой дороги. Хотя, справедливости ради, полностью транспортную проблему это не решит - узкие извилистые дороги никуда не денутся.



Именно вот эта дорога стала яблоком раздора между жителями жилого комплекса «Парус» и застройщиком. По ней можно было беспрепятственно проехать с улицы Бондаренко на Кирова, не создавая пробок во дворах.Теперь путь закрыт. А это значит, что сквозного проезда больше нет. Заезд со стороны Бондаренко - он же и выезд. Получается замкнутый круг. Две недели машины в прямом смысле как парусники лавируют между другим транспортом. К тому же проезды подобны серпантину, извилистые и узкие. В центре комплекса - детский сад.Нетрудно догадаться, что здесь творится в час-пик. «Утром и вечером здесь две машины не разъезжаются. Дорога с поворотами. На выезде стоит мусорный бак из-за которого ничего не видно», - возмущается местный житель Александр Гряков.Как следствие - дорога около домов, и без того не новая, сильнее покоробилась, а где и развалилась. Жители не знают куда жаловаться. Уже традиционно переговорщиком между спорящими сторонами выступила съемочная группа тульских «Вестей». Руководитель фирмы-застройщика заверил, что дорога к улице Кирова была временной и была включена в зону благоустройства. И когда пришло время навести порядок на территории для сдачи дома, дорогу закрыли. Но ее вернут, сместив на 10 метров в сторону уже в ближайшее время.Теперь жителям остается ждать ремонта придомовой дороги. Хотя, справедливости ради, полностью транспортную проблему это не решит - узкие извилистые дороги никуда не денутся.













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