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НОВОСТИ | Общество



12.10.2017 12:09 Тульские поликлиники изменили режим работы
"Вести-Тула"



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Вторая половина осени, как правило, время подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. В такие периоды из за большого наплыва пациентов в поликлиниках к врачам не пробиться. Приходиться сидеть в очередях. Так вот теперь время приема специалистами в поликлиниках Тульской области увеличивается.

Как рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «…поликлиники будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера в будние дни и с 9 до 18 часов в субботу. В воскресенье с 9 до 15 будут работать дежурные службы врачей».















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