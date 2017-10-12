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12.10.2017 12:09 Тульские поликлиники изменили режим работы "Вести-Тула"





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Как рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «…поликлиники будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера в будние дни и с 9 до 18 часов в субботу. В воскресенье с 9 до 15 будут работать дежурные службы врачей».

Вторая половина осени, как правило, время подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. В такие периоды из за большого наплыва пациентов в поликлиниках к врачам не пробиться. Приходиться сидеть в очередях. Так вот теперь время приема специалистами в поликлиниках Тульской области увеличивается.Как рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «…поликлиники будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера в будние дни и с 9 до 18 часов в субботу. В воскресенье с 9 до 15 будут работать дежурные службы врачей».











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