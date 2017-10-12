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12.10.2017 11:57 Алексей Дюмин посетил Киреевский район Виталий Моторин





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Глава региона отметил, что есть проблема с подъездными путями. Люди уже вселяются, а дорог нет. Поэтому необходимо активизировать работу и выполнить все обязательства по инфраструктуре, школам и детским садам.



В семи муниципальных образованиях района более 100 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Около двух тысяч человек в Киреевске уже переселены. Еще около трех тысяч ждут своей очереди. Школа, куда придут ребята, которые переедут в новый микрорайон - второй пункт визита главы региона. Она требует текущего ремонта.



Капитальный ремонт в качестве спонсорской помощи, о чем глава региона уже договорился, профинансирует компания «Транснефть». А вот работой районных властей Алексей Дюмин остался недоволен. В школе к ремонту преступить не возможно - не готова проектная документация. И эта же медлительность усложняет работы по сдаче микрорайона. Ускорить губернатору пришлось и финансирование строительных работ в местном интернате.



Еще раз на недостаточные усилия местным властям глава региона попенял на встрече с жителями, где прозвучала масса жалоб на коммуналку, дороги и иные проблемы.

Отсюда с самой высокой точки микрорайона Брусяновский, где весь город виден как на ладони, и началась рабочая поездка главы региона в Киреевский район. Весь микрорайон, а это 20 многоквартирных домов, предназначен для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а так же детей сирот. Это один из самых масштабных в регионе проектов по переселению. Первоначальный подрядчик с его возведением не справился, пришлось искать нового. И потому к завершению работ внимание Алексея Домина особое.Глава региона отметил, что есть проблема с подъездными путями. Люди уже вселяются, а дорог нет. Поэтому необходимо активизировать работу и выполнить все обязательства по инфраструктуре, школам и детским садам.В семи муниципальных образованиях района более 100 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Около двух тысяч человек в Киреевске уже переселены. Еще около трех тысяч ждут своей очереди. Школа, куда придут ребята, которые переедут в новый микрорайон - второй пункт визита главы региона. Она требует текущего ремонта.Капитальный ремонт в качестве спонсорской помощи, о чем глава региона уже договорился, профинансирует компания «Транснефть». А вот работой районных властей Алексей Дюмин остался недоволен. В школе к ремонту преступить не возможно - не готова проектная документация. И эта же медлительность усложняет работы по сдаче микрорайона. Ускорить губернатору пришлось и финансирование строительных работ в местном интернате.Еще раз на недостаточные усилия местным властям глава региона попенял на встрече с жителями, где прозвучала масса жалоб на коммуналку, дороги и иные проблемы.









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