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НОВОСТИ | Общество



12.10.2017 11:15 Уровень безработицы в Ефремовском районе пошел на спад
Кира Черьевская



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Ефремов относится к моногородам Тульской области. То есть, развитие и уровень жизни местного населения зависят от развития градообразующих предприятий. И ярмарка вакансий это хороший шанс для безработных узнать о новых предприятиях и трудоустроиться.

Спрос рождает предложение. В Ефремовском районе много сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Их названия у всех на слуху. И рабочих мест много. Помимо этого здесь, как и везде, нужны медработники, учителя, слесари, а также операторы линии, водители. «Центр занятости каждый год готовит воителей востребованных категорий», - рассказывает начальник центра занятости населения города Ефремова Светлана Жеребцова.

Большой интерес у активной молодёжи сейчас вызывает возможность открыть собственное дело. На ярмарке вакансий проводят обучающие мастер-классы. Стартовый капитал чуть больше 117 тысяч рублей год назад получил и Сергей Осейкин. Сегодня он уже предлагает работу в своём праздничном агентстве. А Юлия после декрета только подыскивает себе место на должность бухгалтера. И уже оставила резюме для нескольких организаций на ярмарке вакансий.

Работу в этот раз предлагают как крупные предприятия, так и небольшие, вплоть до кафе. Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «…благодаря предпринятым мерам по стабилизации предприятий, действующих на территории Ефремова, удалось существенно улучшить ситуацию на рынке труда».

Все профессии нужны и важны. И, если не сидеть сложа руки, то без работы не останешься. Тем более в области сейчас для начала и развития бизнеса созданы максимально комфортные условия.



















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