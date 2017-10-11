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НОВОСТИ | Общество



11.10.2017 18:47 В Новомосковске готовят к сдаче вторую ледовую арену
Мария Кузнецова



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Ледовую арену рядом с дворцом «Юбилейный» возвели за четыре месяца. Заказчик - компания «Полипласт», которая содержит хоккейную секцию. Арену передадут городу. Как рассказал глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев, «…все технологические системы прошли испытания. Сейчас финальная стадия – заливка льда. Планируется, что уже в ноябре на арене уже будут проходить тренировки».

«Юбилейный» открыли шесть лет назад, и в Новомосковске началась ледовая лихорадка. Лёд «горит» с восьми утра до часу ночи: в спортивной школе занимаются 500 хоккеистов и фигуристов, плюс ночная хоккейная лига и просто любители коньков. Вторая арена открывает новые возможности: в школе уже занимаются 50 хоккеистов-дошкольников. «В фигурном катании тоже прибавка. Открыли две новые группы, тренера вырастили», - говорит директор ледового дворца «Юбилейный» Сергей Ключников.

Первые соревнования на новом льду - домашние игры по хоккею на первенстве Московской области. Арена тренировочная, трибун нет, но нас заверили - зрителям место найдется.
















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