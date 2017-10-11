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НОВОСТИ | Общество



11.10.2017 18:36 Реконструкция ливневой канализации у Могилёвского сквера в Туле выполнена на 60%
"Вести-Тула"



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Про постоянные и надоевшие подтопления возле Могилёвского сквера буквально после каждого сильного дождя туляки скоро забудут. По крайней мере, сейчас для этого делается все необходимое. Был проведен аукцион, выбран подрядчик. Сумма, выделенная на работы, составила 4 миллиона рублей. Окончание их намечено на 30 ноября, но уже сейчас они выполнены почти на 60%.

Ранее колодцы сбрасывали воду в трубу, которая проходит вдоль улицы Рязанской. Она со временем разрушилась. Получилось, что воде просто некуда было уходить. «Для того, чтобы все это исправить, в настоящее время идет замена труб. - Рассказывает заместитель главы администрации Тулы, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Крыгин. – На промежутке от улицы 9 мая до остановки «Педагогический университет будут сделаны 9 колодцев, и отремонтированы - 11».
















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