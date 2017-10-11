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|11.10.2017 15:39 Александр Козлов рассказал, на что жители региона жалуются в прокуратуру
|"Вести-Тула"
Накануне 240-летия создания прокуратуры Тульской области, руководитель надзорного ведомства генерал-лейтенант Александр Козлов пригласил на чай руководителей ведущих средств массовой информации. Отвечая на многочисленные вопросы, прокурор подробно рассказал, с какими проблемами чаще всего обращаются в ведомство жители губернии.
«Первые по значимости – это вопросы, касающиеся сферы ЖКХ. Например, много жалоб на двойные квитанции. Также много вопросов вызывает так называемая процессуальная деятельность: расследование уголовных дел и так далее. Много вопросов связано с экологической ситуацией в регионе», - говорит Прокурор Тульской области Александр Козлов.
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