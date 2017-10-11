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11.10.2017 13:18 Радиожурналист Виктор Щеглов вошёл в число победителей конкурса «Многоликая Россия» Вести-Тула





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Наш коллега, журналист «Радио России - Тула» Виктор Щеглов получил диплом за второе место в номинации «Цикл радиопередач», представив программу «Созвучие», которая вот уже восемь лет выходит в радиоэфире. Программа о людях, которые много лет живут в Туле, но не забыли про свою историческую родину, помнят родной язык и чтят традиции, уважают историю и культуру других национальностей.



«В душу запало радушие, прекрасная организация этого конкурса», - отметил Виктор Щеглов.



В Казани состоялась церемония награждения победителей десятого юбилейного Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». В нём принимали участие журналисты из 56 регионов страны, представив 2200 работ, которые рассматривали по пяти номинациям.Наш коллега, журналист «Радио России - Тула» Виктор Щеглов получил диплом за второе место в номинации «Цикл радиопередач», представив программу «Созвучие», которая вот уже восемь лет выходит в радиоэфире. Программа о людях, которые много лет живут в Туле, но не забыли про свою историческую родину, помнят родной язык и чтят традиции, уважают историю и культуру других национальностей.«В душу запало радушие, прекрасная организация этого конкурса», - отметил Виктор Щеглов.





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