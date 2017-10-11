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11.10.2017 12:47 ТулГУ получил возможность готовить кадры для оборонки на целевых местах Вести-Тула





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В конкурсе ТулГУ участвует с 2014 года, и все четыре раза был в числе победителей. Раньше он сотрудничал по целевой подготовке с «КБП», «Сплавом» и «Туламашзаводом», а в этом году начал работать ещё и с «Центральным конструкторским бюро аппаратостроения». Обучение на целевом месте - шанс для молодёжи получить практические навыки и знания, а также возможность сразу же после окончания вуза устроиться на работу по специальности.



Очередная победа Тульского госуниверситета в конкурсе «Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса». Наш вуз - один из 64, которые обеспечат целевую подготовку специалистов для предприятий оборонного комплекса. В рамках реализации проекта ему будет выделено финансирование в размере одного миллиона 634 тысяч рублей.В конкурсе ТулГУ участвует с 2014 года, и все четыре раза был в числе победителей. Раньше он сотрудничал по целевой подготовке с «КБП», «Сплавом» и «Туламашзаводом», а в этом году начал работать ещё и с «Центральным конструкторским бюро аппаратостроения». Обучение на целевом месте - шанс для молодёжи получить практические навыки и знания, а также возможность сразу же после окончания вуза устроиться на работу по специальности.

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