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11.10.2017 12:33 В Заокском районе захоронят останки советского лётчика Вести-Тула





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Самолет Михалина был сбит немецким бомбардировщиком Ю-88 11 октября 1941 года, авиамашина упала у деревни Лаптево Заокского района. Перед этим наш офицер произвел пять атак по германскому борту, но все они успеха не принесли. Поиск начался после того, как в Подольске в Центральном архиве Министерства обороны России удалось выявить документы о гибели советского авиатора. Раскопки производились в 2016 году.



Церемония захоронения останков советского лётчика Александра Михалина пройдёт сегодня в деревне Теряево Заокского района. Он воевал в звании младшего лейтенанта, служил в 423-м истребительном авиационном полку. На место падения истребителя МиГ-3, которым и управлял этот авиатор, вышли ясногорский поисковик Вячеслав Григоров и его единомышленники.Самолет Михалина был сбит немецким бомбардировщиком Ю-88 11 октября 1941 года, авиамашина упала у деревни Лаптево Заокского района. Перед этим наш офицер произвел пять атак по германскому борту, но все они успеха не принесли. Поиск начался после того, как в Подольске в Центральном архиве Министерства обороны России удалось выявить документы о гибели советского авиатора. Раскопки производились в 2016 году.

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