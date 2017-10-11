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НОВОСТИ | Общество



11.10.2017 11:41 В Тульской области появились возвращающие радость движения экзоскелеты
Мария Кузнецова

В Тульской области появились возвращающие радость движения экзоскелеты

| фото |
Юра Жалнин - не просто пациент, он - пилот-испытатель экзоскелета. Три года назад, в 17 лет, попал в аварию - травма позвоночника, отказали ноги. С экзоскелетом подружился в Москве, в центре Пирогова - там как раз начались клинические испытания российской разработки - Экзоатлета.

«Когда ты не на коляске, то можешь смотреть на всех сверху, как здоровый человек. Это как в фильме про железного человека», - рассказал Юрий Жалнин.

Юра из Венёва. Раньше он мог заниматься в экзоскелете только в Москве. Сейчас это возможно в соседнем Новомосковске. Благодаря непосредственному участию губернатора Алексея Дюмина Правительство Москвы подарило области пять таких экзоскелетов. Три в Новомосковске, два - в Туле, в десятой больнице.

По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, «нужно сказать спасибо губернатору Алексею Дюмину, потому что он глубоко занимается этим вопросом, поддерживает здравоохранение. Такими экзоскелетами не многие регионы могут похвастаться. Они были в Москве, Петербурге, Нижнем Новогороде. Тульская область теперь встала в ряд с этими городами».

Неврологи области отобрали пациентов, которым может помочь экзоскелет. Это люди с травмами позвоночника, после инсульта, больные рассеянным склерозом и так далее. Экзоатлет помогает, но и от пациента нужен настрой.

«Вы видите, какой позитив вызвал Юрий. Он настроен жить, поэтому мы подбираем пациента так, чтобы была обратная связь», - рассказал
главный врач Новомосковской городской клинической больницы Игорь Наумов.

Девиз компании «Экзоатлет» - дорогу осилит идущий. По словам инженера Мстислава Радыгина, «для некоторых пациентов эффект задокументирован. Стали ощущаться новые мышцы».

Юра говорит, что в экзоатлете чувствует себя Железным человеком. Да он такой и есть. Несмотря на трудности, учится, открыл небольшой бизнес и строит большие планы. В том числе - пойти самому.













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