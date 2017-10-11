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11.10.2017 11:14 Родителям ребёнка-колясочника пришлось выбивать место в школе с помощью «Вестей» Полина Ермолаева





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«Объяснили, что у школы отсутствует пандус. В школе нет первого этажа, потому что он занят другой организацией», - рассказала мама Анна Гуськова



В Туле на сегодня работают две коррекционные школы. Одна из них, на Бундурина, куда и обратились родители Миши, во времена, когда воспитанников было не так много, лишилась первого, такого нужного для деток-колясочников этажа, который сейчас занимает центр туризма и краеведения. «Мы-то понимаем, но кто поймёт нас? Даже до туалетной комнаты попробуй добеги» - спрашивает Светлана Соколова.



Директор Центра образования Сергей Полянский утверждает, что площадей им вполне хватает, и родителям Миши они не отказывали, а попросили подождать, пока доделают пандус. В школе, где обучаются особенные дети, он появился буквально на днях. По словам Полянского, «всё это возможно. В каждом отделении при устройстве ребёнка-колясочника определяются ответственные лица, которые в том числе обязаны поднимать его с этажа на этаж и перевозить по рекреациям».



В интервью выяснилось, что в кадрах тоже нет проблем - ассистенты найдутся. Но каждая ли семья с больным ребёнком способна выбивать себе место под солнцем?! Или всё-таки это их законное право?! Чиновники отчитываются, что проблем нет. Вернее их раздули из ничего журналисты. Однако, даже на вопрос о количестве инвалидов-колясочников, обучающихся в школах, нам затруднились дать ответ, приведя общие данные статистики.



«3110 детей у нас инвалиды и по слуху, и по зрению, инвалиды-опорники, в том числе колясочники. Это тот контингент, который у нас обучается в дошкольных и общеобразовательных учреждениях на территории всей области», - сообщила заместитель министра-директор департамента образования Тульской области Алевтина Шевелёва.



Школа на Бундурина требует ремонта и нового подхода. К примеру, пристройки с внешней стороны лифта – такой опыт есть в других регионах. Ремонтные работы, начатые посреди учебного года, ведутся, но это лишь частичный марафет, не модернизация. А пока яркая надпись на входе «Добро пожаловать», видимо, должна продолжаться детальным описанием кому…



После того, как наша съёмочная группа побывала в школе, место для Миши всё-таки нашлось, создать условия оказалось возможным. Возможно, теперь этот путь станет более лёгким и для других школьников, передвигающихся на колясках.



Непросто, совсем непросто Мише даются букварные азы, но если бы его родители в свое время смирились с приговором врачей, то он и с кровати бы вряд ли поднялся. Сегодня этот лучезарный мальчик, опровергая все диагнозы, как никто другой тянется к людям, к познанию мира. Но снова семья получает приговор – теперь от школы: взять вашего сына не можем...«Объяснили, что у школы отсутствует пандус. В школе нет первого этажа, потому что он занят другой организацией», - рассказала мама Анна ГуськоваВ Туле на сегодня работают две коррекционные школы. Одна из них, на Бундурина, куда и обратились родители Миши, во времена, когда воспитанников было не так много, лишилась первого, такого нужного для деток-колясочников этажа, который сейчас занимает центр туризма и краеведения. «Мы-то понимаем, но кто поймёт нас? Даже до туалетной комнаты попробуй добеги» - спрашивает Светлана Соколова.Директор Центра образования Сергей Полянский утверждает, что площадей им вполне хватает, и родителям Миши они не отказывали, а попросили подождать, пока доделают пандус. В школе, где обучаются особенные дети, он появился буквально на днях. По словам Полянского, «всё это возможно. В каждом отделении при устройстве ребёнка-колясочника определяются ответственные лица, которые в том числе обязаны поднимать его с этажа на этаж и перевозить по рекреациям».В интервью выяснилось, что в кадрах тоже нет проблем - ассистенты найдутся. Но каждая ли семья с больным ребёнком способна выбивать себе место под солнцем?! Или всё-таки это их законное право?! Чиновники отчитываются, что проблем нет. Вернее их раздули из ничего журналисты. Однако, даже на вопрос о количестве инвалидов-колясочников, обучающихся в школах, нам затруднились дать ответ, приведя общие данные статистики.«3110 детей у нас инвалиды и по слуху, и по зрению, инвалиды-опорники, в том числе колясочники. Это тот контингент, который у нас обучается в дошкольных и общеобразовательных учреждениях на территории всей области», - сообщила заместитель министра-директор департамента образования Тульской области Алевтина Шевелёва.Школа на Бундурина требует ремонта и нового подхода. К примеру, пристройки с внешней стороны лифта – такой опыт есть в других регионах. Ремонтные работы, начатые посреди учебного года, ведутся, но это лишь частичный марафет, не модернизация. А пока яркая надпись на входе «Добро пожаловать», видимо, должна продолжаться детальным описанием кому…После того, как наша съёмочная группа побывала в школе, место для Миши всё-таки нашлось, создать условия оказалось возможным. Возможно, теперь этот путь станет более лёгким и для других школьников, передвигающихся на колясках.





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