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11.10.2017 10:54 По вине туляка, сдававшего квартиру, погибла женщина и пострадали дети
Вести-Тула

Житель Тулы дважды сдавал квартиру с неисправной газовой колонкой

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По вине жителя Тулы, сдававшего в аренду жильё, одна женщина погибла, пострадали ещё одна и двое детей. В отношении обвиняемого Следственным комитетом завершено расследование. Было установлено, что ещё в 2012 году в арендованной квартире на улице Немцова угарным газом отравились мать с ребёнком. Газовики выявили неисправность водонагревательного проточного газового бытового аппарата, о чем собственник был предупреждён.

Желая избежать лишних расходов по оформлению документации и установке оборудования специалистами, он самостоятельно заменил его на новый. Кроме того, обвиняемый допустил и другие нарушения правил пользования и содержания газового оборудования. В 2015 году он снова сдал в найм жилье, где ситуация повторилась, но уже со смертельным исходом. Погибла женщина, а её ребенок был доставлен в больницу в коме.

«Его действия были квалифицированы как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение смерти и тяжкого вреда здоровью. Ответственность предусмотрена до шести лет лишения свободы. Преступления является тяжким», - сообщил руководитель Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области Юрий Дементьев.
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