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11.10.2017 10:05 Как власти Тулы думают бороться с пробками в центре города? Кира Черьевская





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Это отметили и участники брифинга. Мониторинг ситуации на дорогах, по их словам, идёт постоянно и особенно в часы пик. И то, что улица Советская превращается в красное кольцо, они никак не связывают с перекрытием Металлистов.



«Обстановка серьёзно не изменилась. Мы постарались продумать все дополнительные мероприятия. Изменили светофорную фазу на перекрёстке Мосина-Советская», - сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексей Крыгин.



И внимание, водители! На улице Советской появились знаки, запрещающие поворот на улицу Сойфера. Подобные манёвры на трамвайных путях создают серьёзные заторы.



По словам начальника отдела ГИБДД УМВД РФ по городу Туле Сергея Каткова, «экипажи ДПС ориентированы на профилактику, пресечение нарушений Правил дорожного движения. Определены случаи, когда водители самостоятельно оформляют ДТП по европротоколу и должны освобождать проезжую часть».



Автовладельцы в своих мнениях по этому вопросу разделились.



Уповать в вечерних пробках приходится только на совесть водителей, которые, желая побыстрее доехать до дома, перекрывают перекрёстки, и на то, что в Туле когда-нибудь появится ещё один мост. Инвестпроект на строительство платной переправы, которая соединит улицу Фрунзе с Курковой есть, а вот информации о сроках его реализации нет.



Прошло уже как три недели с того момента, как в Туле закрыли для транспорта этот участок улицы Металлистов. Схема движения по историческому центру города изменилась. Знаки расставлены повсюду. И как ни странно, здесь пробок нет.Это отметили и участники брифинга. Мониторинг ситуации на дорогах, по их словам, идёт постоянно и особенно в часы пик. И то, что улица Советская превращается в красное кольцо, они никак не связывают с перекрытием Металлистов.«Обстановка серьёзно не изменилась. Мы постарались продумать все дополнительные мероприятия. Изменили светофорную фазу на перекрёстке Мосина-Советская», - сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Алексей Крыгин.И внимание, водители! На улице Советской появились знаки, запрещающие поворот на улицу Сойфера. Подобные манёвры на трамвайных путях создают серьёзные заторы.По словам начальника отдела ГИБДД УМВД РФ по городу Туле Сергея Каткова, «экипажи ДПС ориентированы на профилактику, пресечение нарушений Правил дорожного движения. Определены случаи, когда водители самостоятельно оформляют ДТП по европротоколу и должны освобождать проезжую часть».Автовладельцы в своих мнениях по этому вопросу разделились.Уповать в вечерних пробках приходится только на совесть водителей, которые, желая побыстрее доехать до дома, перекрывают перекрёстки, и на то, что в Туле когда-нибудь появится ещё один мост. Инвестпроект на строительство платной переправы, которая соединит улицу Фрунзе с Курковой есть, а вот информации о сроках его реализации нет.







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