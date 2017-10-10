Неизбежное:
Капремонт дорожает
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Матвей:
Путь к жизни
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



10.10.2017 19:01 Всероссийский турнир для тульских боксёров начался с подарка
Вести-Тула

До начала состязаний юные тульские спортсмены получили ключи от 19-местного автобуса

| фото |
Сегодня в спорткомплексе «Металлург» стартовал традиционный Всероссийский турнир по боксу класса «Б» имени Романа Жабарова. Почтить память выдающегося тульского тренера, а также побороться за медали и звания «Кандидат в мастера спорта» в этом году приехали около 200 спортсменов из 35 команд, представляющих 12 регионов - от Волгограда до Южно-Сахалинска.

Самая большая команда - у Тульской области, и это даже несмотря на то, что первые номера нашей юниорской сборной сейчас готовятся к отбору на первенство России на сборе в Анапе. По словам старшего тренера сборной Тульской области по боксу Евгения Ткаченко, «на этом турнире у нас будет выступать резерв – ребята готовы вступить в сборную области. За счёт здоровой конкуренции у нас будут вырастать звёзды».

Преамбулой торжественного открытия боксёрского турнира стала ещё одна приятная церемония - перед входом в спорткомплекс «Металлург» юные тульские спортсмены получили ключи от комфортабельного 19-местного автобуса, который приобрела администрация города Тулы.

Как рассказала начальник Управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Тулы Ольга Масальская, «с 2013 года у нас пять автобусов приобретено администрацией Тулы для перевозки спортсменов детских спортшкол, чтобы наши ребята могли достойно представлять город на соревнованиях. Автобус был приобретён по аукциону и оснащён всем необходимым для организованной перевозки детей».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.