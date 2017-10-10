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10.10.2017 19:01 Всероссийский турнир для тульских боксёров начался с подарка Вести-Тула





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Самая большая команда - у Тульской области, и это даже несмотря на то, что первые номера нашей юниорской сборной сейчас готовятся к отбору на первенство России на сборе в Анапе. По словам старшего тренера сборной Тульской области по боксу Евгения Ткаченко, «на этом турнире у нас будет выступать резерв – ребята готовы вступить в сборную области. За счёт здоровой конкуренции у нас будут вырастать звёзды».



Преамбулой торжественного открытия боксёрского турнира стала ещё одна приятная церемония - перед входом в спорткомплекс «Металлург» юные тульские спортсмены получили ключи от комфортабельного 19-местного автобуса, который приобрела администрация города Тулы.



Как рассказала начальник Управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Тулы Ольга Масальская, «с 2013 года у нас пять автобусов приобретено администрацией Тулы для перевозки спортсменов детских спортшкол, чтобы наши ребята могли достойно представлять город на соревнованиях. Автобус был приобретён по аукциону и оснащён всем необходимым для организованной перевозки детей».



Сегодня в спорткомплексе «Металлург» стартовал традиционный Всероссийский турнир по боксу класса «Б» имени Романа Жабарова. Почтить память выдающегося тульского тренера, а также побороться за медали и звания «Кандидат в мастера спорта» в этом году приехали около 200 спортсменов из 35 команд, представляющих 12 регионов - от Волгограда до Южно-Сахалинска.Самая большая команда - у Тульской области, и это даже несмотря на то, что первые номера нашей юниорской сборной сейчас готовятся к отбору на первенство России на сборе в Анапе. По словам старшего тренера сборной Тульской области по боксу Евгения Ткаченко, «на этом турнире у нас будет выступать резерв – ребята готовы вступить в сборную области. За счёт здоровой конкуренции у нас будут вырастать звёзды».Преамбулой торжественного открытия боксёрского турнира стала ещё одна приятная церемония - перед входом в спорткомплекс «Металлург» юные тульские спортсмены получили ключи от комфортабельного 19-местного автобуса, который приобрела администрация города Тулы.Как рассказала начальник Управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации Тулы Ольга Масальская, «с 2013 года у нас пять автобусов приобретено администрацией Тулы для перевозки спортсменов детских спортшкол, чтобы наши ребята могли достойно представлять город на соревнованиях. Автобус был приобретён по аукциону и оснащён всем необходимым для организованной перевозки детей».





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