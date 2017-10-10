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10.10.2017 18:18 Роспотребнадзор забраковал почти 1,5 тонны мяса в Тульской области Вести-Тула





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Некоторые образцы не соответствовали требованиям техрегламента, другие имели отклонения по микробиологическим и паразитарным показателям. А на предприятии «Каргил» в цеху по производству замороженных полуфабрикатов из птицы установлены нарушения законодательства в сфере технического регулирования. По всем нарушениям Роспотребнадзором возбуждены административные дела.



Почти полторы тонны свинины и мяса птицы, а так же продуктов их переработки забраковали сотрудники Роспотребнадзора в Тульской области. Отбор партий мяса производился на 120 объектах торговли и общественного питания и на одном предприятии пищевой промышленности.Некоторые образцы не соответствовали требованиям техрегламента, другие имели отклонения по микробиологическим и паразитарным показателям. А на предприятии «Каргил» в цеху по производству замороженных полуфабрикатов из птицы установлены нарушения законодательства в сфере технического регулирования. По всем нарушениям Роспотребнадзором возбуждены административные дела.

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