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10.10.2017 17:22 Жители Тульской области объединятся «Вместе против наркотиков» Вести-Тула





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В рамках борьбы с наркотиками сегодня стартовал антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков». Акция, которая проходит по инициативе губернатора Алексея Дюмина, ставит перед собой цель объединить усилия в борьбе с наркоманией.



По словам заместителя начальника Управления-начальника полиции УМВД России по Тульской области Романа Корсакова, «нами запланировано проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Проведение просветительских мероприятий, направленных на формирование у детей негативного отношения к наркопотреблению. Акция проводится, чтобы объединить усилия органов власти всех уровней, правоохранительных органов и общественности».



График мероприятий можно найти на официальном сайте правительства Тульской области tularegion.ru. Там также размещены телефоны, по которые можно сообщить о том, где незаконно торгуют наркотиками. Кроме того, действует единая горячая линия 8-800-450-71-00.



Только за последний год 380 человек в Тульской области привлечены к уголовной ответственности за распространение и употребление наркотиков. Из них восемь – несовершеннолетние. На учете же находятся более 2500 тысяч наркозависимых, и это только официальная статистика.В рамках борьбы с наркотиками сегодня стартовал антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков». Акция, которая проходит по инициативе губернатора Алексея Дюмина, ставит перед собой цель объединить усилия в борьбе с наркоманией.По словам заместителя начальника Управления-начальника полиции УМВД России по Тульской области Романа Корсакова, «нами запланировано проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Проведение просветительских мероприятий, направленных на формирование у детей негативного отношения к наркопотреблению. Акция проводится, чтобы объединить усилия органов власти всех уровней, правоохранительных органов и общественности».График мероприятий можно найти на официальном сайте правительства Тульской области tularegion.ru. Там также размещены телефоны, по которые можно сообщить о том, где незаконно торгуют наркотиками. Кроме того, действует единая горячая линия 8-800-450-71-00.





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