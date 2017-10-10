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10.10.2017 16:32 В Тульской области усилят противодействие коррупции в сфере ЖКХ Вести-Тула





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По словам губернатора Алексея Дюмина, «необходимо усилить надзор за соблюдением прав и интересов наших жителей при предоставлении им коммунальных услуг. Любые коррупционные проявления среди управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и иных субъектов, которые работают в этой сфере и злоупотребляют полномочиями, должны пресекаться на корню».



Противодействие коррупции в сфере ЖКХ сегодня стало одной из главных тем совещания, проходившего в правительстве Тульской области. Участники этой постоянной комиссии - главы министерств и ведомств региона, руководители силовых структур. Глава региона, который возглавил комиссию, обозначил приоритеты в работе по профилактике коррупционных преступлений в Тульской области.По словам губернатора Алексея Дюмина, «необходимо усилить надзор за соблюдением прав и интересов наших жителей при предоставлении им коммунальных услуг. Любые коррупционные проявления среди управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и иных субъектов, которые работают в этой сфере и злоупотребляют полномочиями, должны пресекаться на корню».





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