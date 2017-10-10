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10.10.2017 15:43 Планам по ремонту дорог Тульской области суждено сбыться Вести-Тула





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По его словам, работы на 59 дорогах местного значения начнутся на этой неделе и не займут много времени. Четыре десятка объектов, ремонтируемых в регионе по программе «Безопасные и качественные дороги», уже сданы, ещё столько же готовы к сдаче, подчеркнул министр.



Оснований опасаться невыполнения плана по ремонту дорог Тульской области в 2017 году нет. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона доложил министр дорожного хозяйства Родион Дудник.По его словам, работы на 59 дорогах местного значения начнутся на этой неделе и не займут много времени. Четыре десятка объектов, ремонтируемых в регионе по программе «Безопасные и качественные дороги», уже сданы, ещё столько же готовы к сдаче, подчеркнул министр.

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