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10.10.2017 12:56 Сергей Мазанов представил тулякам отчет о творческой деятельности "Вести-Тула"





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Их автор художественный руководитель театра «Эрмитаж» Сергей Мазанов. Здесь представлены картины, выполненные в разных техниках, а также эскизы, наброски и объёмные макеты, подготовленные к спектаклям.



Выставка – это некий отчёт творческой и театральной жизни. «Я начинал работать в городе Душанбе. – Рассказывает Сергей Мазанов. – В экспозиции представлена афиша первого моего спектакля. Уже более тридцати лет моя жизнь связана с театром».



Без эскизов не выходит ни один спектакль. Художник-постановщик театра даёт толчок всему творческому процессу. После того, как на бумаге рождается картина будущей постановки, начало положено. Вот такие работы и представлены на новой выставке, которая открылась в антикафе «Театральный дворик».Их автор художественный руководитель театра «Эрмитаж» Сергей Мазанов. Здесь представлены картины, выполненные в разных техниках, а также эскизы, наброски и объёмные макеты, подготовленные к спектаклям.Выставка – это некий отчёт творческой и театральной жизни. «Я начинал работать в городе Душанбе. – Рассказывает Сергей Мазанов. – В экспозиции представлена афиша первого моего спектакля. Уже более тридцати лет моя жизнь связана с театром».













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