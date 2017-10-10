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НОВОСТИ | Общество



10.10.2017 12:08 В Ясной Поляне обсудят вопросы сохранения природных ландшафтов
"Вести-Тула"



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Умозаключению Гераклита «Все течет, все меняется» упорно сопротивляются музейщики, прилагающие массу усилий как раз для сохранения в неизменном виде исторических природных ландшафтов. Как им это удается? Какие трудности приходится преодолевать?

Об этом они будут говорить на открывающейся сегодня в Ясной Поляне Международной научно-практической конференции «Исторические природные ландшафты. Проблемы сохранения исторических ландшафтов и развитие садово-паркового туризма».

Программа рассчитана на три дня. Участники обсудят как работу с отдельными растениями, так и механизмы сохранения и реставрации целых исторических парков. Сегодня в Ясной Поляне будет подписано Соглашения о сотрудничестве с Алупкинским дворцово-парковым музеем-заповедником. Завтра выездной семинар пройдет в Богородицком дворце-музее.
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