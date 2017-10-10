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10.10.2017 12:04 В Тульской области мошенница «сняла порчу» с пенсионерки за 47 тыс. рублей "Вести-Тула"





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По предварительным данным, неизвестная вошла в доверие к престарелой женщине и под предлогом снятия порчи, сообщила, что для успешного избавления от наложенных заклятий необходимы денежные средства. Пенсионерка принесла и отдала злоумышленнице имевшиеся сбережения - 47 тысяч рублей, а когда пенсионерка поняла что стала жертвой обмана, обратилась в полицию.







В Ефремовском районе пенсионерка стала жертвой мошенницы. Сейчас полицейские устанавливают её личность. В отделе МВД уже возбуждено уголовное дело.По предварительным данным, неизвестная вошла в доверие к престарелой женщине и под предлогом снятия порчи, сообщила, что для успешного избавления от наложенных заклятий необходимы денежные средства. Пенсионерка принесла и отдала злоумышленнице имевшиеся сбережения - 47 тысяч рублей, а когда пенсионерка поняла что стала жертвой обмана, обратилась в полицию.

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