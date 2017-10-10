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10.10.2017 11:47 Алексей Пиманов: снимать фильм было очень сложно "Вести-Тула"





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Среди них режиссер и продюсер картины Алексей Пиманов. Авторы посвятили его офицерам России и Украины, которые не стали стрелять друг в друга в марте 2014 года. Но главным слоганом к фильму была выбрана великая фраза из знаменитого стихотворения: «С любимыми не расставайтесь…».



«Снимать фильм было очень сложно. Прежде всего сложно технически. У нас было задействовано большое количество военной техники. Съемочная группа была технически оснащена на высочайшем уровне», - говорит Алексей Пиманов.

«Крым». Фильм о любви и ненависти, вере и чести, силе духа и настоящей мужской дружбе, об ответственности перед самим собой, своей семьей и Родиной. Накануне в Туле фильм представляли члены съемочной группы.Среди них режиссер и продюсер картины Алексей Пиманов. Авторы посвятили его офицерам России и Украины, которые не стали стрелять друг в друга в марте 2014 года. Но главным слоганом к фильму была выбрана великая фраза из знаменитого стихотворения: «С любимыми не расставайтесь…».«Снимать фильм было очень сложно. Прежде всего сложно технически. У нас было задействовано большое количество военной техники. Съемочная группа была технически оснащена на высочайшем уровне», - говорит Алексей Пиманов.









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