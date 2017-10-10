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10.10.2017 11:32 Драйвер промышленного роста в Тульской области - химическое производство "Вести-Тула"





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И это понятно - готовится к сдаче крупный завод «Тулачермет-Сталь». Это первое конвертерное производство стали на европейской территории России. Возведение началось в 2014 году и должно завершиться к Новому году. О ходе строительства рассказал директор ОАО «Тулачермет» Сергей Дьяков. По его словам, «…с финансированием проблем нет. В ноябре начнем испытание оборудования».



Химия - драйвер промышленного роста региона, в том числе благодаря господдержке. В рамках экономического форума в Санкт-Петербурге был подписан инвестиционный контракт о строительстве на новомосковском «Азоте» уникального производства компонентов для полиуретанов. Сейчас это сырье ввозится из-за рубежа. Также идет техническое перевооружение цехов по производству карбамида. В это вкладывают 5 миллиардов рублей.



Коснулись на совещании ситуации с аутсайдерами машиностроения. «Погашена в полном объеме просроченная задолженность по заработной плате на ТНИТИ. Сняты обременения на имущество и преодолена тенденция на рост зарплатных долгов на Киреевском заводе легких металлоконструкций. Кроме того, в рамках процедуры банкротства стратегический инвестор на базе ПКФ «Автоматика» создает формирует новое производство», - говорит министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев.



В правительстве региона накануне обсудили ситуацию в промышленности. Особое внимание уделили металлургии - из-за скачков цен на чугун в отрасли наблюдается спад. Однако по объемам инвестиций она лидирует в области.И это понятно - готовится к сдаче крупный завод «Тулачермет-Сталь». Это первое конвертерное производство стали на европейской территории России. Возведение началось в 2014 году и должно завершиться к Новому году. О ходе строительства рассказал директор ОАО «Тулачермет» Сергей Дьяков. По его словам, «…с финансированием проблем нет. В ноябре начнем испытание оборудования».Химия - драйвер промышленного роста региона, в том числе благодаря господдержке. В рамках экономического форума в Санкт-Петербурге был подписан инвестиционный контракт о строительстве на новомосковском «Азоте» уникального производства компонентов для полиуретанов. Сейчас это сырье ввозится из-за рубежа. Также идет техническое перевооружение цехов по производству карбамида. В это вкладывают 5 миллиардов рублей.Коснулись на совещании ситуации с аутсайдерами машиностроения. «Погашена в полном объеме просроченная задолженность по заработной плате на ТНИТИ. Сняты обременения на имущество и преодолена тенденция на рост зарплатных долгов на Киреевском заводе легких металлоконструкций. Кроме того, в рамках процедуры банкротства стратегический инвестор на базе ПКФ «Автоматика» создает формирует новое производство», - говорит министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев.









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