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10.10.2017 11:07 В Тульской области вводят в строй фельдшерско-акушерские пункты Татьяна Голубова





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«Развивать сельское здравоохранение необходимо. Ведь сейчас в деревнях и селах живут в основном люди преклонного возраста. Поэтому им сложно добраться даже до районной больницы», - говорит врач общей практики Вера Ежова.



Еще год назад трудно было себе представить, что здание ФАПа может выглядеть так хорошо. Оснащенные приёмные, процедурный кабинет, перевязочная, прививочная. Оборудование помогает провести оперативное обследование: сделать ЭКГ, взять на анализ кровь, оказать полноценную медпомощь.



Вопросы обеспечения селян достойным медицинским обслуживанием обсуждались на еженедельном собрании с членами правительства Тульской области. По словам министра здравоохранения, в текущем году начато строительство одиннадцати ФАПов и проводятся ремонтные работы еще в девяти зданиях.



«Еще в июне пятнадцать ФАПов в нашем регионе не функционировали по причине неудовлетворительного состояния. – Рассказывает министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. – На сегодняшний день два фельдшерско-акушерских пункта отремонтированы. Еще четыре – вступят в строй до конца года. Работа организована по фиксированному графику. Если раньше в ФАПы медики выезжали один раз в месяц, то сейчас прием ведется два раза в неделю».



На новый режим работы медработники перешли уже с 1 сентября. Для укомплектования одиннадцати строящихся ФАПов уже подобран персонал. По программе «земский фельдшер» в область привлечены четыре фельдшера. На семи ФАПах приняты медицинские сестры на постоянную работу. Еще на двадцати трех - организованы работы на условиях внутреннего совместительства: отработав положительное время, фельдшер едет в соседний ФАП и ведет там приём. Ну а стала ли медицинская помощь качественнее для жителей отдаленных сел - покажет время и их здоровье.







Веру Георгиевну лично знают все жители села Мещерино Плавского района. Вот уже 41 год она здесь работает врачом общей практики. Профилактика, диагностика и лечение, основная работа здесь, в первую очередь, должна быть построена на выявлении у населения рисков развития серьезных заболеваний. Однако условия труда и техническое оснащение ФАПа мягко говоря не позволяли этого сделать. Но дело сдвинулось.«Развивать сельское здравоохранение необходимо. Ведь сейчас в деревнях и селах живут в основном люди преклонного возраста. Поэтому им сложно добраться даже до районной больницы», - говорит врач общей практики Вера Ежова.Еще год назад трудно было себе представить, что здание ФАПа может выглядеть так хорошо. Оснащенные приёмные, процедурный кабинет, перевязочная, прививочная. Оборудование помогает провести оперативное обследование: сделать ЭКГ, взять на анализ кровь, оказать полноценную медпомощь.Вопросы обеспечения селян достойным медицинским обслуживанием обсуждались на еженедельном собрании с членами правительства Тульской области. По словам министра здравоохранения, в текущем году начато строительство одиннадцати ФАПов и проводятся ремонтные работы еще в девяти зданиях.«Еще в июне пятнадцать ФАПов в нашем регионе не функционировали по причине неудовлетворительного состояния. – Рассказывает министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. – На сегодняшний день два фельдшерско-акушерских пункта отремонтированы. Еще четыре – вступят в строй до конца года. Работа организована по фиксированному графику. Если раньше в ФАПы медики выезжали один раз в месяц, то сейчас прием ведется два раза в неделю».На новый режим работы медработники перешли уже с 1 сентября. Для укомплектования одиннадцати строящихся ФАПов уже подобран персонал. По программе «земский фельдшер» в область привлечены четыре фельдшера. На семи ФАПах приняты медицинские сестры на постоянную работу. Еще на двадцати трех - организованы работы на условиях внутреннего совместительства: отработав положительное время, фельдшер едет в соседний ФАП и ведет там приём. Ну а стала ли медицинская помощь качественнее для жителей отдаленных сел - покажет время и их здоровье.











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