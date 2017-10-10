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10.10.2017 10:42 Тульский филармонический симфонический оркестр установил высокую планку Елена Панова





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«Сейчас у нас много людей, которые никогда не работали в симфоническом оркестре. Это вызывает определенные трудности, но в то же время это интересно», - говорит главный дирижер Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Белоусов.



Оказывается, тон в оркестре задает не первая скрипка, а контрабас. Его густой звук наполняет пространство. Николай Киселев до Тулы работал в Волгограде. Там он почти 30 лет играл в симфоническом оркестре. Коллектив был вдвое больше тульского. По словам Киселева, «…оркестр начинается только тогда, когда в нем есть контрабас».



Пока большинство музыкантов играют на своих собственных инструментах. В будущем каждому планируют приобрести новый. Но дело это не быстрое. Хорошие скрипки и виолончели стоят от миллиона до полутора. У Александра Сиваева инструмент – можно сказать семейная реликвия. Скрипка сделана его отцом, он – единственный мастер на северо-западе России.



Новый сезон в филармонии только открылся. А в конце месяца оркестр уже даст новый концерт. Пока музыкантов только 45. Но коллектив хотят увеличить до 60 артистов. Таким составом можно будет исполнять произведения Рахманинова и Чайковского. Как лучшие оркестры России.

Это будет уже вторая программа в новом сезоне. Подготовить концерт нужно всего за неделю. Репетируют почти каждый день и подолгу. Музыканты еще не успели сыграться вместе. Многие только летом переехали в Тулу из других городов.«Сейчас у нас много людей, которые никогда не работали в симфоническом оркестре. Это вызывает определенные трудности, но в то же время это интересно», - говорит главный дирижер Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Белоусов.Оказывается, тон в оркестре задает не первая скрипка, а контрабас. Его густой звук наполняет пространство. Николай Киселев до Тулы работал в Волгограде. Там он почти 30 лет играл в симфоническом оркестре. Коллектив был вдвое больше тульского. По словам Киселева, «…оркестр начинается только тогда, когда в нем есть контрабас».Пока большинство музыкантов играют на своих собственных инструментах. В будущем каждому планируют приобрести новый. Но дело это не быстрое. Хорошие скрипки и виолончели стоят от миллиона до полутора. У Александра Сиваева инструмент – можно сказать семейная реликвия. Скрипка сделана его отцом, он – единственный мастер на северо-западе России.Новый сезон в филармонии только открылся. А в конце месяца оркестр уже даст новый концерт. Пока музыкантов только 45. Но коллектив хотят увеличить до 60 артистов. Таким составом можно будет исполнять произведения Рахманинова и Чайковского. Как лучшие оркестры России.











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