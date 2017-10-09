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09.10.2017 19:10 Вершины Северного Кавказа покорились тулякам "Вести-Тула"





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Окруженные знаменитым кавказским гостеприимством, участники фестиваля поднялись в горы, увидели снежные шапки Куртатинского ущелья, попробовали знаменитые осетинские пироги. А после вместе с экспертами обсудили туристическое будущее Северного Кавказа и дождались вердикта жюри.



Более 220 работ слетелись из разных уголков России, в финал вышли полсотни, но победитель один – каждый в своей номинации. Специальный репортаж Алины Фурсенко и Сергея Куренкова «Подкова на счастье» о самых интересных местах города-курорта Геленджика обошел серьезных конкурентов из Тюмени, Норильска и Нижнего Новгорода. И увесистая статуэтка победителя прилетела в оружейную столицу.



«Это знаковая, важная и очень ценная победа. – Говорит директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. – Мы очень рады, что нашу работу оценивают не только наши добрые и авторитетные зрители, но и профессиональное жюри столь высокого фестиваля».



Тулякам покорились вершины Северного Кавказа. Наши коллеги вернулись из Северной Осетии, где проходил фестиваль фильмов и телепрограмм о туризме «Восхождение». 68 журналистов и блогеров со всей страны приехали во Владикавказ.Окруженные знаменитым кавказским гостеприимством, участники фестиваля поднялись в горы, увидели снежные шапки Куртатинского ущелья, попробовали знаменитые осетинские пироги. А после вместе с экспертами обсудили туристическое будущее Северного Кавказа и дождались вердикта жюри.Более 220 работ слетелись из разных уголков России, в финал вышли полсотни, но победитель один – каждый в своей номинации. Специальный репортаж Алины Фурсенко и Сергея Куренкова «Подкова на счастье» о самых интересных местах города-курорта Геленджика обошел серьезных конкурентов из Тюмени, Норильска и Нижнего Новгорода. И увесистая статуэтка победителя прилетела в оружейную столицу.«Это знаковая, важная и очень ценная победа. – Говорит директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. – Мы очень рады, что нашу работу оценивают не только наши добрые и авторитетные зрители, но и профессиональное жюри столь высокого фестиваля».











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